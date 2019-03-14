ليبيا – علق الخبير السوداني في العلاقات الدولية عبد الرحمن أبو خريس على زيارة النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش إلى القاهرة.

أبو خريس قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أمس الأربعاء أنه لا يستبعد بأن يكون الجانبان المصري والسوداني قد بحثا تعزيز التنسيق بخصوص تأمين الحدود مع ليبيا خاصة على خلفية الأحداث الجارية هناك.

يشار إلى أن الزيارة هدفها بحث عدة موضوعات في مقدمتها التطورات الجارية على الساحة السودانية وتعزيز التنسيق بين البلدين لتأمين حدودهما مع ليبيا علاوة على الاستفادة من علاقات مصر العربية لتأمين دعم للسودان لمواجهة أزمته الاقتصادية الراهنة.