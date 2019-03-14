انجلترا – سيدعم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فريقه السابق بايرن ميونخ، عندما يواجه ليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وقال جوارديولا بعد الفوز (7-0) على شالكه “أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية، لكني أريد أن يتأهل بايرن”.

وأضاف “أنا أحب ميونخ وأحب بايرن.. لدي الكثير من الأصدقاء هناك، إنها مباراة حاسمة للفريقين، لكني أشعر أن بايرن سيتأهل وأتمنى ذلك”.

وإذا تأهل ليفربول، ستصبح هذه أول مرة منذ 2009، تصل فيها 4 فرق إنجليزية إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، بعد صعود سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وتسيطر الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب سبع مرات، في آخر عشرة مواسم.

وقال جوارديولا عن ذلك “إنه جيد لكرة القدم الإنجليزية، وصول ثلاثة فرق إلى دور الثمانية، وربما أيضا يصل ليفربول”.

وتابع “في العقد الأخير هيمنت الفرق الإسبانية على كل شيء، إنه شيء جيد لنا، بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية هذا رائع”.

المصدر : كووورة