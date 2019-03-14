ليبيا – عقد اجتماع بديوان رئاسة الوزراء لبحث جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه افتتاح المجمعات الصحية “زاوية الدهماني، قرطبة”.

الاجتماع استعرض وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي نقص الإمداد الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى قلة العناصر الطبية والطبية المساعدة في المناطق النائية. وضم الإجتماع كلاً من مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء والمدير المساعد لإدارة الشؤون الطبية ومندوبين عن قسم الخدمات الصحية بالمناطق وعن لجنة الأزمة بطرابلس ومكتب أمين عام مجلس الوزراء بالإضافة إلى العضو المكلف عن إدارة المتابعة بملف الصحة.