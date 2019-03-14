ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس بأنها وعبر التنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة ستقوم بتأمين عملية نقل الجماهير الليبية الراغبة في متابعة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب الأفريقي ضمن إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا مصر 2019 .

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنه الهيئة العامة للشباب والرياضة أصدرت قراراً لتشكيل لجنة عليا لنقل الجماهير بعضوية من وزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على اختيار ثلاثة ألاف مشجع ستتكفل الهيئة العامة للشباب والرياضة بنقلهم لحضور المباراة والتي ستقام بمدينة صفاقس بتونس الشقيقة بتاريخ الـ 24 من مارس الجاري بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية والإدارة العامة لأمن المنافذ بالإضافة إلى مديريات الأمن بالمناطق وفقا للكشوفات المقدمة من المجالس الرياضية بالبلديات على مستوى ليبيا وعلى إلا يقل أعمارهم عن 18 سنة وامتلاكهم لجواز سفر ساري المفعول.

وأبدت الوزارة إستعدادها التام على تأمين عملية نقل الجماهير الرياضية من كافة ربوع ليبيا شرقا وغربا وجنوبا للوصول إلى الحدود الليبية التونسية.

يُشار إلى أن السلطات التونسية وافقت على السماح لعشرة ألاف مشجع لحضور المباراة.