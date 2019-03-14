الولايات المتحدة -فاز فريق أوكلاهوما سيتي على يوتا جاز، في دوري السلة الأميركي للمحترفين، يوم الاثنين، بعدما أحرز دينيس شرودر 24 نقطة وأضاف راسل وستبروك 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.
وحقق ثاندر بذلك فوزه الثالث فقط في آخر تسع مباريات، لكنه انتصر في المباراة الرابعة هذا الموسم على منافسه جاز المتعثر.
وواصل يوتا معاناته وخسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات، وفق ما نقلت رويترز.
وقدم شرودر أفضل أداء له في تسجيل النقاط منذ أول فبراير، عندما أحرز 28 نقطة في ميامي هيت.
لكن دفاع أوكلاهوما هو من صنع الفارق بعدما أجبر جاز على أن تكون نسبة رمياته الصحيحة 36.4 في المئة فقط.
ولم يسجل جاز سوى 37 نقطة في النصف الأول ليحصل أوكلاهوما سيتي على الأفضلية مبكرا.
سكاي نيوز