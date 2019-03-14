وحقق ثاندر بذلك فوزه الثالث فقط في آخر تسع مباريات، لكنه انتصر في المباراة الرابعة هذا الموسم على منافسه جاز المتعثر.

وواصل يوتا معاناته وخسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات، وفق ما نقلت رويترز.

وقدم شرودر أفضل أداء له في تسجيل النقاط منذ أول فبراير، عندما أحرز 28 نقطة في ميامي هيت.

لكن دفاع أوكلاهوما هو من صنع الفارق بعدما أجبر جاز على أن تكون نسبة رمياته الصحيحة 36.4 في المئة فقط.

ولم يسجل جاز سوى 37 نقطة في النصف الأول ليحصل أوكلاهوما سيتي على الأفضلية مبكرا.