الولايات المتحدة – واجه النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا صعوبات في تفسير هزيمته المفاجئة، في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، أمام الألماني فيليب كولشرايبر، اليوم الثلاثاء، إلا أنه كشف عن رغبته في “طي الصفحة” سريعًا.

وحقق كولشرايبر (35 عامًا)، انتصًارا مفاجئًا على المصنف الأول، والفائز باللقب خمس مرات، بنتيجة 6-4 و6-4، وقال اللاعب الصربي إنه مجرد يوم سار فيه كل شيء بصورة خاطئة.

وأضاف ديوكوفيتش، في تصريحات صحفية: “لكي أكون أمينًا، أنا لا أستمتع بالخسارة، ولا أحد يفعل ذلك، وخاصة في بطولة كهذه حيث حققت العديد من النجاحات في الماضي”.

وتابع: “كنت أعتقد أنني في حالة جيدة، كنت أتدرب جيدًا، لكن ما حدث قد حدث، إنه واحد من هذه الأيام، عليك التعامل مع الأمر والمضي قدما وطي الصفحة”.

وكان ديوكوفيتش يشارك في أول بطولة، منذ فوزه بلقبه السابع في أستراليا المفتوحة، في يناير/ كانون ثان الماضي، وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، إنه تجاوز بالفعل هذه الهزيمة، وحول تركيزه إلى بطولة ميامي المفتوحة الأسبوع المقبل.

وأضاف الصربي: “كان عليّ تجاوز الهزيمة خلال ساعة واحدة، لأنني شاركت في الزوجي، يجب أن أعترف بأنني كنت أفكر فيها، لكن هذا جزء من اللعبة، ويجب أن أتجاوز ذلك بسرعة”.

واختتم المصنف الأول في التنس: “ميامي هي البطولة القادمة في الفردي بالنسبة لي، لست في أعلى مستوى، وأنا أعرف ذلك، لكن أتمنى أن أصل لقمة مستواي في ميامي”.

المصدر : كووورة