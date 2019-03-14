الجزائر – أكد رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي أن الحكومة الجديدة ستكون تكنوقراطية ومفتوحة لجميع أطياف وطاقات المجتمع، مشيرا إلى أنها ستسترشد برسائل أطلقها الحراك الشعبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بدوي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائبه رمطان لعمامرة في الجزائر العاصمة اليوم الخميس.

وفي ما يلي أهم عناوين ما تضمنه المؤتمر الصحفي:

سأبذل كل جهدي وأعمل دون هوادة لتحقيق تطلعات الشعب

بدوي: الحراك الشعبي أثبت حضارة ووعي المواطنين بالتعبير عن مطالبهم والرئيس تجاوب معها

بدوي: علينا التحلي بالرصانة والعمل بهدوء بعيدا عن التشكيك ونؤكد أن الجزائر فوق الجميع

بدوي: سنعمل سويا نحو جزائر آمنة جديدة ومن أجل تكريس دولة القانون

بدوي: الحكومة مفتوحة للجميع ونحن في مرحلة مشاورات ستكون حكومة كفاءات وتكنوقراط ونرجو مساهمة كل الأطراف، وهي مرحلة لا تتعدى سنة وسيكون لها عمل ميداني لمرافقة التحديات

بدوي: نعمل اليوم بوتيرة سريعة لتشكيل الحكومة ومباشرة بعد تشكيل الحكومة سنضع الآليات اللازمة للندوة الوطنية الجامعة

بدوي: تأجيل الانتخابات جاء تلبية لمطلب الشعب والانتخابات الرئاسية ستخضع للإشراف

بدوي: ستلعب وسـائل الإعلام دورا بالندوة الوطنية وفي الجزائر الجديدة

بدوي: البرلمان والمؤسسات الدستورية سيواصل العمل حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد

بدوي: أتعهد بالعمل مع الجميع دون إقصاء لنكون عند مستوى التطلعات والمسؤولية

لعمامرة: النداء الذي نوجهه للمعارضة أن الجزائر أكبر منا جميعا وندعو مرة أخرى كل الشركاء من المعارضة للحوار كقيمة أساسية كرسها الجزائريون منذ أمد بعيد

لعمامرة: الاهتمام الدولي بقضايانا مفهوم لكن التدخل مرفوض بشكل قاطع

المصدر: RT