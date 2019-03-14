بروكسل – أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، أنه سيطالب زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد بتأجيل موعد خروج بريطانيا (بريكست) “فترة طويلة”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تاسك، الخميس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال المسؤول الأوروبي إنه سيوجه دعوة خلال قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المزمع انعقادها في بروكسل الأسبوع الماضي، لتأجيل موعد البريكست “فترة طويلة”، والذي جرى تحديده في 29 مارس / آذار الجاري.

وأشار إلى أن التأجيل سيتم في حال “تحديد بريطانيا استراتيجية خروج واضحة”.

وأكّد تاسك على ضرورة أن تحقق بريطانيا التفاهم في داخلها.

والأربعاء، صوت مجلس العموم البريطاني، ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين لندن وبروكسل.

ومن المقرر أن يصوت المجلس اليوم على تأجيل البريكست.

والثلاثاء، رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بصيغته المعدلة.

يشار أن الصيغة التي رفضها مجلس العموم الثلاثاء، هي الثانية لاتفاق “بريكست”، بعد أخرى سابقة رفضها أيضا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واتخذت لندن قرار “بريكست” عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو / حزيران 2016.

يذكر أن يوم 29 مارس / آذار الجاري هو الموعد الأخير المجدول لكي تتم لندن خروجها.

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