ليبيا – أفاد رئيس رقابة جوازات رأس اجدير العقيد نجمي معمر بأن منظومة الجوازات عادت للعمل بكامل طاقتها لليبيين والأجانب وعاد معها دخول وخروج الأجانب.

معمر قال في تصريحات لقناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء إن المنظومة تم إرجاعها في اليومين الماضين بصفة مؤقتة لتسير حركة السفر لليبيين بطاقة محدودة ،مشيراً إلى أن جميع الأكشاك تعمل في الاتجاهيين لجميع المسافرين.

يشار إلى أن منظومة الجوازات بمعبر رأس اجدير قد توقفت عن العمل مطلع هذا الاسبوع لمدة 24 ساعة ما تسبب في ايقاف حركة الدخول والخروج عبره بين ليبيا وتونس .