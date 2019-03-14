ليبيا – استقبل وزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد أمس الأربعاء آلن بوجيا سفير الإتحاد الأوروبي المعتمد لدى ليبيا والوفد المرافق له بحضور مستشار وزير العدل ورئيس قسم التعاون بالوزارة.

تطرق اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى برنامج التعاون الفنى المقدم من بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (اليوبام) والتي تهدف لتطوير منظومة العدالة الجنائية خاصة مجال مؤسسات الإصلاح والتأهيل والخبرة القضائية والبحوث والطب الشرعي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتم استعراض أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والقادمة وقدمت لمحة عن كافة الأنشطة والبرامج التي ستسهم في رفع قدرات منظومة العدالة الجنائية في ليبيا.