ليبيا – قامت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن السفير إسماعيل شرقي بزيارة مشتركة إلى ليبيا في الفترة من 12 إلى 13 مارس.

الوفد عقد إجتماعات بحسب تغيرده نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” في طرابلس مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إضافةً لأعضاء آخرين في حكومة الوفاق .

وتم إطلاع الوفد على الترتيبات الأمنية لطرابلس من قبل لجنة طرابلس الأمنية ومركز العمليات المشتركة كما التقى الوفد أيضاً بمجموعة نسائية للتعرف على وجهات نظرهن حول الوضع الحالي في ليبيا.