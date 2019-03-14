أوروجواي – أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم، أن إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، سيغيب عن رحلة المنتخب الوطني، للمشاركة في كأس الصين الودية، الشهر الجاري، حتى يتعافى بشكل تام من الإصابة.

وأصيب كافاني، في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي، وعاد إلى المشاركة في الدقيقة الأخيرة من خسارة سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد، الأسبوع المنصرم، لكن المسؤولين قالوا إنهم يرغبون في بقائه في باريس، للتعافي بشكل تام بدلًا من السفر إلى آسيا.

ويسافر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إلى الصين ضمن 23 لاعبًا في تشكيلة أوروجواي، التي لم تشهد مفاجآت، بوجود لاعبين في أندية خارج البلاد، باستثناء جيوفاني جونزاليس مدافع بينيارول.

وتلعب منتخب السيليستي مع أوزبكستان في المباراة الأولى بكأس الصين، في 22 مارس/ آذار الجاري، قبل أن تواجه الصين المضيف أو تايلاند بعد 3 أيام، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كوبا أميركا الصيف المقبل.

المصدر : كووورة