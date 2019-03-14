ألمانيا – تأهل ليفربول إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1، امس الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل لليفربول كل من السينغالي ساديو ماني في (د.26 و84) والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في (د.68)، بينما سجل هدف البايرن الوحيد جويل ماتيب لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه في (د.39).

وأعلن مدربا بايرن ميونخ “نيكو كوفاتش” وليفربول “يورغن كلوب” عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما، امس ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

المصدر: RT