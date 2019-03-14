ألمانيا – انفرد ماني بالرقم القياسي لأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج أرضه على مدار تاريخ دوري الأبطال لكرة القدم برصيد 7 أهداف.

وقاد ساديو ماني فريقه ليفربول للفوز على بايرن ميونيخ 3-1 الأربعاء في إياب دور ثمن نهائي دوري الأبطال بتسجيله ثنائية، فيما أحرز فيرجيل فان ديك الهدف الثاني للريدز.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإنه لم يسبق لأي لاعب من ليفربول أن سجل أهدافا خارج ملعبه في تاريخ الكأس الأوروبية أكثر من ساديو ماني، ليتجاوز المهاجم السنغالي رقم ستيفن جيرارد وروبرتو فيرمينو القياسي 6 أهداف.

وأنهى ماني هيمنة زميله المصري محمد صلاح، الذي توج سيدا لـ”أنفيلد” في الموسم الماضي، ليسلب السنغالي مكانته هذا العام.

وأصبح اللاعب السنغالي ثاني لاعب إفريقي يسجل 52 هدفا في كافة المسابقة لصالح ليفربول، بعد النجم المصري محمد صلاح الذي أحرز بدوره حتى الآن 64 هدفا.

وتوزعت أهداف ماني بين الدوري الإنجليزي الممتاز 39 هدفا، ودوري أبطال أوروبا 13 هدفا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الأنفيلد ليحسم الريدز تأهله من معقل البايرن بألمانيا “أليانز أرينا”.

المصدر: وكالات