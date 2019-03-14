ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري أمس الأربعاء جلسته الرسمية الـ38 برئاسة رئيس المجلس خالد المشري في العاصمة طرابلس.

المشري قدم بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في افتتاح الجلسة إحاطته حول الزيارتين اللتين أجراهما إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وما تم بحثه من ملفات خلالهما.

وناقش الأعضاء خلال الجلسة بنود جدول الأعمال إذ تم استعراض تقرير اللجنة المكلفة بوضع تصور مجلس الدولة بخصوص الملتقى الوطني الجامع الذي أوضح خلاله أهم ما توصلت إليه اللجنة عبر تواصلها مع الأطراف الليبية الفاعلة من أحزاب سياسية وبلديات ومنظمات مجتمع مدني في مختلف المدن الليبية.