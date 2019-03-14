ليبيا – عززت مديرية أمن شحات إجراءاتها الأمنية على مداخل ومخارج المدينة والسوق الشعبي متخذة العديد من التدابير الأمنية للتصدي لأية أعمال إرهابية تستهدفها خلال الفترة المقبلة.

مديرية أمن شحات أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التدابير الأمنية المتخذة تأتي بعد الحادث الفاشل لاستهداف السوق الشعبي بالمدينة يوم الجمعة الماضية.

وأشارت المديرية إلى أن عملية التأمين شملت تعزيز التواجد الأمني بمحيط سوق الجمعة فضلاً عن تأمين مداخل المدينة بواسطة رجال الأمن المدربين على التعامل مع الأحداث الطارئة والمفاجئة في أي وقت.

ونوّهت المديرية إلى أنها تستخدم أجهزة للكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها للتعامل مع الأجسام الغريبة وتمنع وقوف السيارات المجهولة بالقرب من الاماكن المكتظة بالعامة وأماكن الازدحام تخوفاً من تفخيخها.

مديرية أمن شحات أضافت بأن الأجهزة الأمنية تعمل على التوازي مع عملية التأمين على توجيه ضربات إستباقية على نطاق واسع للخلايا النائمة و لجماعة الإخوان وتستهدفهم قبل القيام بأية أعمال تخريبية.