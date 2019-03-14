ألمانيا – يفتتح عملاق السيارات العالمي “دايملر بنز” في 3 أبريل القادم معملا له في ضواحي العاصمة موسكو، وتخطط المجموعة الألمانية في المرحلة الأولى لإنتاج سيارات سيدان من طراز E.

وقال يان ماديا المدير العام لـ”مرسيدس بنز روس”، وهي شركة تملكها مجموعة دايملر بشكل كامل، للصحفيين الخميس، إن “الافتتاح الكبير سيكون في 3 أبريل”، رافضا الكشف عن أيه تفاصيل إضافية.

واستمر بناء معمل السيارات هذا في منطقة سولنيتشنوغورسك شمالي موسكو قرابة 3 سنوات، وبدأت الشركة بناءه في العام 2017، وتم ضخ استثمارات فيه بنحو 15 مليار روبل (نحو 229 مليون دولار).

وكانت المجموعة الألمانية قد أبرمت عقدا استثماريا مع السلطات الروسية لبناء المصنع، الذي سيعمل وفقا للدورة الإنتاجية الكاملة. وسينتج في المرحلة الأولى سيارات من فئة E، على أن ينتج فيما بعد سيارات دفع رباعي من فئة GLE وGLC وGLS.

وبموجب العقد ستحصل الشركة على تسهيلات، وذلك في إطار آلية تقضي بتقديم أفضليات مالية وضرائبية للشركات، التي تستثمر في مشاريع تصنيع السيارات على مدى 10 أعوام.

(الدولار = 65.5 روبل بتاريخ 14 مارس)

المصدر: “إنترفاكس”