ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء على مواصلة الفريق الفني المشكل من قبل المركز لعملية المسح البيئي الشامل في أماكن تكاثر البعوض وذلك بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ابوسليم.

مركز مكافحة الأمراض أوضح عبر مكتبه الإعلامي بأن الفريق الفني نصب عدد من المصائد المخصصة لتجميع البعوض في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمشروع الهضبة الزراعي. وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة ضمن خطة عمل بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية بوسليم لمعرفة مدى كثافة نوع البعوض الناقل للأمراض بما فيها مرض الملاريا.