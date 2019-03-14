مصر.. “المجلس الأعلى للإعلام” يحقق في شكوى ضد BBC

مصر.. “المجلس الأعلى للإعلام” يحقق في شكوى ضد BBC

مصر – تعقد لجنة الشكاوى بالـ”مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” في مصر اجتماعا الأحد المقبل، للنظر في شكوى ضد قناة BBC البريطانية، إثر توجيه الأخيرة “إهانات للشعب المصري” في أحد برامجها.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، إن “اللجنة تلقت شكوى ضد قناة BBC البريطانية، وذلك لقيامها بتوجيه إهانات للشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، وتكررت عدة مرات مؤخرا”.

وتابع: “اللجنة ستحقق في ذلك يوم الأحد القادم في اجتماع يحضره أعضاء اللجنة، ولنا صلاحية على كل ما يخاطب الرأي العام المصري”.

وأضاف أن “BBC حصلت على ترخيص للبث في مصر، وما فعلته سقطة كبيرة لقناة عريقة، حيث أنه وللمرة الأولى يتم سب شعب من الشعوب”.

المصدر: اليوم السابع