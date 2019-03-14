ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء وزير صحة الوفاق احميد بن عمر حيث استعرض اللقاء خطة وزارة الصحة خلال السنة المالية 2019.

اللقاء تطرق وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي إلى ضرورة سد العجز في بعض المستشفيات والمراكز الصحية من المهن الطبية والطبية المساعدة للحاجة الماسة لتسيير العمل بالمرافق الصحية.

وأكد معيتيق على ضرورة تقديم وزارة الصحة لمقترحاتها في هذا الشأن حتى يتسنى استعراضها واعتمادها بما يتفق والنظم والتشريعات النافذة. يشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف لتوفير لتوفير الخدمات الصحية بمختلف المدن الليبية وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والأمصال.