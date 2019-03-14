إسبانيا – تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه بتحطيم الأرقام القياسية بقميص برشلونة في جميع المسابقات ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح ميسي بتسجيل ثنائية ضمن فوز فريقه الكاسح على أوليمبيك ليون الفرنسي 5-1 في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة التشامبيونزليغ.

وسجل ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 18 بتنفيذه ركلة الجزاء بطريقة فنية خادعة على طريقة بانينكا، تحصلها لويس سواريز ليحرز التقدم للفريق الكتالوني، قبل أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ78 بعد مراوغة رائعة لاثنين من مدافعي ليون.

وبهذا الهدف، أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفا فأكثر في جميع المسابقات لـ11 موسما متتاليا.

كما أصبح ميسي ثاني أكثر لاعب يسجل ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ12 ركلة، بعد كريستيانو رونالدو الذي نفذ 16 ركلة ناجحة.

وسجل هداف برشلونة لهذا الموسم 34 هدفا في جميع المسابقات خلال 35 مباراة، وصنع 114 فرصة لتسجيل الأهداف، ومرر 16 تمريرة حاسمة.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مراوغات نجم برشلونة، وتصدر هاشتاغ ميسي موقع تويتر مسجلا ما يقارب 800 ألف تغريدة خلال ثلاث ساعات فقط من نهاية المباراة.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة وأوليمبيك ليون انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا منذ 3 أسابيع.

المصدر: وكالات