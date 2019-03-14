“نبات القيامة” يعود من بين الأموات!

“نبات القيامة” يعود من بين الأموات!

الولايات المتحدة – تستطيع كرة جافة من نبات الصحراء المسمى “وردة أريحا” إحياء نفسها و”العودة إلى الحياة” بعد ملامسة الماء، في عملية تستغرق عدة ساعات حتى تكتمل.

وتظهر لقطات رائعة أن النبات العطشان بشكله “الميت” يبدأ في فتح أوراقه الشبيهة بالسرخس حتى تتجدد بلون أخضر غامق، عند وضعه في حوض مملوء بالماء.

وأصبح النبات الجاف المعروف أيضا باسم “نبات القيامة” قادرا على استخدام آلية الجفاف والانكماش هذه كوسيلة للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة.

وبذلك، فإن هذا النبات لا “يعود إلى الحياة”، ولكنه في الحقيقة يخرج من حالة الخمول الناجمة عن الجفاف الشديد.

ويعيش هذا النبات المنتمي إلى عائلة نبات الطحلب، في صحراء شيواوية في الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

المصدر : ديلي ميل