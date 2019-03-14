اليابان – أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء إذ دفعت الطلبيات الضعيفة على الآلات أسهم الشركات المصنعة والمصدرة لها للهبوط، فيما أقبل المستثمرون القلقون من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جني الأرباح.

كما كان أداء الأسهم المالية، التي تستفيد من ارتفاع العائدات، ضعيفا مع تراجع العائد على السندات الأمريكية تحت ضغط بيانات التضخم الضعيفة، مما يدعم التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير العام الجاري.

وانخفض المؤشر نيكي واحدا في المئة ليغلق عند 21290.24 نقطة، بعدما ارتفع 1.8 في المئة في يوم الثلاثاء.

وهبطت طلبيات الآلات اليابانية في يناير كانون الثاني بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في ظل حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين التي أضرت بالتجارة العالمية وقلصت الطلب من قطاعي السيارات ومعدات الاتصالات في البلاد.

ومن بين شركات صناعة معدات الرقائق، فقد سهم أدفانتست 2.3 في المئة وطوكيو إلكترون 1.3 في المئة وتي.دي.كيه كورب 3.5 بالمئة وهيتاشي 2.9 بالمئة.

وبالنسبة لشركات صناعة السيارات، نزل سهما مازدا موتور وسوبارو 1.4 بالمئة لكل منهما.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80 في المئة لينهي الجلسة عند 1592.07 نقطة.

رويترز