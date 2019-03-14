ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر أمس الأربعاء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور مدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية ونائب رئيس البعثة عبدالمجيد الشاعر ومنسق برنامج الصحة باللجنةبارت دي بورت.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق ما قامت به اللجنة خلال السنة الماضية والتي تمثلت في تدريب الكوادر الطبية لتكون على جاهزية تامة للإستجابة إلى حالات الطوارئ.

وتطرق اللقاء إلى جهود اللجنة التي بذلت والدعم الذي تم تقديمه في حالات النزاع المسلح وآليات التعاون التام الذي تمت بينها وبين جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واتفق المجتمعون على استمرار التعاون والمزيد من بذل الجهود وذلك بتوحيد العمل وزيادة التنسيق مع التأكيد على أن يتركز الدعم في المرحلة القادمة على جانب التطوير والجانب الفني للكوادر الوطنية.