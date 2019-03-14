ليبيا – أصدر وزير مالية الوفاق فرج بومطاري اليوم الخميس ، المنشور رقم 1 لسنة 2019 تأسيساً على نص المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة التي حددت مهامه كوزير .

وفي نسخة منه تلقتها المرصد ، ذكّر بومطاري بأن من مهامه وفق القانون هي الأشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها ، وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والأنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها .

وأشار بومطاري في منشوره بالتأكيد على كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بضرورة موافاة إدارة المتابعة بتقارير المصروفات متعهداً بحجب التفويضات المالية عن أية جهة يثبت عدم تقديمها لتقارير المصروفات .

وأكد المنشور بأن إدارة المتابعة ستتولى مهام متابعة وموافاة إدارة الميزانية والخزانة بكشوفات دورية تتضمن الجهات غير الملتزمة بالخصوص ، مطالباً ولأهمية الموضوع إيلاء الأمر العناية والاهتمام .

المرصد – متابعات