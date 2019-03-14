ليبيا – اجتمعت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز أمس الأربعاء في نالوت مع ممثلين عن مكون الأمازيغ من مجتمع مدني وشخصيات سياسية وقيادات محلية والمجلس الأعلى للأمازيغ أتوا من يفرن وكاباو وجادو ونالوت ووازن وغيرها.

البعثة الأممية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وليامز إستمعت إلى شرح عن هواجس مكون الأمازيغ وشواغلهم ورؤيتهم حول تسوية سياسية شاملة وعادلة.

وقالت نائبة المبعوث الأممي إن إشراك الجميع وعدم إقصاء أحد هو في جوهر عمل الامم المتحدة وبناء على هذا المبدأ فإن جميع مكونات المجتمع الليبي سوف تكون ممثلة في الملتقى الوطني المرتقب.