ليبيا – إستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع المبعوث الأممي غسان سلامة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا .

المتحدث الرسمى باسم الأمين العام محمود عفيفي أوضح وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أن أبو الغيط وسلامة اتفقا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما على أهمية مواصلة هذه الجهود بغية توحيد الرؤى بين الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولاً إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وإستعرض أبو الغيط وسلامة الجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذى ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.