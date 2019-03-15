بروكسل – ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متخطية أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته يوم الخميس وسط إشارات إيجابية بشأن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أن صوت نواب في بريطانيا على تأجيل خروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون فوضويا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش مخترقا أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول الذي حققه يوم الخميس ومتجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر.

وصعدت جميع البورصات، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تفوق في أدائه مع ارتفاعه بدعم من أسهم النفط والتعدين ذات الثقل بفعل ارتفاع أسعار المعادن والخام.

“رويترز”