ليبيا – شارك الوفد الرسمي لمجلس النواب الذي يضم كل من النائب عبد الهادي الصغير والنائب أحمد الشارف والنائب أسمهان بالعون في أعمال اللجان بمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط .

وبحسب أفاد المرصد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فقد تناولت الاجتماعات البنود المطروحة من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مقدمتها الرفع من كفاءة العمل النيابي والتشريعي للدول الأعضاء .

كما ناقش عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وشارك أعضاء مجلس النواب في اجتماعات اللجنة العامة للاتحاد ولجنة المرأة وحقوق الإنسان ولجنة الصياغة والبرلمانيات المسلمات حيث تم إختيار النائب الصغير لعضوية اللجنة التنفيذية والنائب اسمهان بالعون لعضوية لجنة المرأة والنائب أحمد الشارف لعضوية مراقبي لجنة فلسطين.

كما تم إدراج بعض التوصيات الخاصة بليبيا بالبيان الختامي للدورة الرابعة عشر الذي تم تأجيل إصداره في أعمال هذه القمة وهي ان مجلس النواب الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ، والمطالبة برفع العقوبات المفروضة من الإتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “.

المرصد – متابعات