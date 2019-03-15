اليابان – ابتكرت شركة يابانية جهازا يسمح للآباء بإرضاع أبنائهم من صدورهم، بذات الطريقة التي ترضع بها الأمهات أبنائهن، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميل أونلاين” البريطانية.

اليابان – ابتكرت شركة يابانية جهازا يسمح للآباء بإرضاع أبنائهم من صدورهم، بذات الطريقة التي ترضع بها الأمهات أبنائهن، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميل أونلاين” البريطانية.

وأطلقت الشركة اليابانية “دينتسو” على الجهاز المبتكر اسم “جهاز الإرضاع المساعد للآباء”، وهو قابل للارتداء. وإلى جانب أن الجهاز يسمح للآباء بإرضاع أطفالهم، فإنه يبقيهم قريبين من أجسامهم، بحيث يظل التواصل الجسدي بينهم، مثلما يحدث بين الأمهات وأطفالهن في حالة الرضاعة الطبيعية. وعرضت الشركة المنتجة جهاز الرضاعة المساعد خلال معرض ومهرجان “أس إكس أس دبليو” في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وعن كيفية عمل الجهاز، قالت الشركة المنتجة إن جهازها القابل للارتداء يتكون من ثديين صناعيين أو زائفين، يحوي الأول على الحليب الذي يتم إعداده في المنزل، بينما يحتوي الآخر على وسيلة الإرضاع المشابهة لآلية الإرضاع البشرية.

وزودت الشركة الجهاز بآلية لتعقب البيانات بشأن جلسات الإرضاع، بحيث يتم إرسالها إلى الهاتف الذكيالخاص بالأب.

وتشير دينتسو إلى منتجها هذا باعتباره جهاز لإرضاع الأطفال ومحفز لنومهم، مما يعني أنه مصمم لتحفيز وجعل الأطفال الرضع ينامون.

وقالت الشركة إن جهازها يساعد الآباء أيضا على النوم، كما يساعد على تخفيف مسألة إرضاع الأطفال عن الأمهات ومشاركة الأزواج في عملية الإرضاع.