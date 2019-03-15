عمان – أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السفير سفيان القضاة مقتل مواطنين أردنيين وإصابة 8 آخرين خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن السفير القضاة، قوله، إن “مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى أستراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة”.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، أن “مواطنين أردنيين قتلا وأصيب 8 آخرون في العملية الإرهابية التي وقعت في المسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيتها نحو خمسين مصليا”، دون أن تتطرق إلى هوية الضحايا.

ووصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحادث بـ”المذبحة البشعة”، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، وقال “هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة”.

وأضاف ملك الأردن في تغريدة نشرها على “تويتر”، أن “هذه المذبحة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له”.

وسبق ونشرت وسائل الإعلام الأردنية صورة، قالت إنها “للمواطن الأردني وسيم الساطي ضراغمة، وأنه أصيب وابنته في المجزرة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدي نيوزيلندا”.

من جهته، دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية، التي راح ضحيتها 49 شخصا.

وكتب الصفدي على “تويتر”: “نحن ندين بأقسى العبارات الجريمة الإرهابية الهمجية الجبانة التي استهدفت الأبرياء في مسجدين في ⁧‫نيوزيلندا‬⁩. رحم الله الضحايا وأنعم على المصابين بالشفاء”.

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في وقت سابق من اليوم، لهجوم بأسلحة نارية أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: وكالات