الأمم المتحدة: لا يمكن إحلال السلام في سوريا دون حل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن

الأمم المتحدة: لا يمكن إحلال السلام في سوريا دون حل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن

سوريا – اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن إحلال السلام في سوريا لن يتم إلا عبر حل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحث غوتيريس في تصريح صحفي، الدول والمؤسسات المانحة على تجديد التزاماتها المالية والإنسانية والسياسية تجاه الشعب السوري، والبلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين، مبينا انه بعد ثماني سنوات من الحرب، لا يزال حجم المعاناة مذهلا، إذ يحتاج أكثر من أحد عشر مليون شخص داخل سوريا إلى مساعدات إنسانية، ويواجه كثيرون العنف يوميا.

وشدد الأمين العام على ضرورة الاستمرار في دعم الشعب السوري، ومنحه الأمل في مستقبل أفضل.

وكالات