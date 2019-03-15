الصين – يتولى المدافع الإيطالي السابق فابيو كانافارو، أفضل لاعب في العالم لعام 2006، تدريب منتخب الصين لكرة القدم، بحسبما أعلن الاتحاد المحلي الجمعة.

وسيقود كانافارو منتخب “التنين الأحمر” في الوقت عينه مع وظيفته مدربا لنادي غوانغجو إيفرغراندي أحد أندية الطليعة في الصين.

ويخلف كانافارو مواطنه المخضرم مارتشيلو ليبي الذي أشرف على تدريب منتخب الصين في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات ووصلت فيها الصين إلى ربع النهائي، وسيلعب دورا استشاريا في الفترة المقبلة.

ولم يتم إيضاح ما إذا كان كانافارو سيتولى منصبه لمدة مؤقتة أو لفترة طويلة.

وقال الاتحاد الصيني في بيان: “اتخذ الاتحاد قراره بعناية بناء على بحث شامل عن خبرته وأسلوبه الفني وتكتيكه وإلمامه باللاعبين الصينين وعوامل أخرى”.

وسيخوض كانافارو مواجهته الأولى الخميس المقبل ضد تايلاند في دورة في الصين تضم الأوروغواي وأوزبكستان.

وحمل كانافارو (45 عاما) ألوان نابولي وبارما وإنتر ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني والأهلي السعودي كلاعب ودرب غوانغجو على فترتين، والنصر الإماراتي وتيانجين كوانجيان الصيني.

المصدر: أ ف ب