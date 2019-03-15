ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس مع مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبد الرازق الجريبي ومدير إدارة المشروعات أحمد عبد الصالح سير عمل مشاريع الحكومة في المنطقة الجنوبية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاريع التي سوف تشرع الحكومة بتنفيذها بالمنطقة الجنوبيةبعد تحريرها من قبل القوات المسلحةفي كل من غات وأوباري.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المشاريع تشمل كل من الطرق والمواصلات ومقرات البلدية والسلع التموينية والإمداد الطبي بالإضافة إلى دار الرعاية الاجتماعية ومديرية الأمن و السكن الوظيفي والمصرف البلدي وكلية الآداب في تلك المنطقة.

هذا وحضر الإجتماع المكلفين بمتابعة سير عمل المشاريع بالمنطقة الجنوبية عبد الكريم محمد وعمر قوقي محمد.

