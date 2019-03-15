وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر نحو واحد بالمئة في اليوم السابق.

ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق خسارة أسبوعية صغيرة للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفع الذهب 0.5 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الكبرى، ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.