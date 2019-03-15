ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان سيدي ولد حم يرافقه القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى ليبيا طالب لحبيب بحضور مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية معتوق بوراوي .

رئيس المجلس الرئاسي أشاد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بالعلاقات المميزة التي تربط بين ليبيا وموريتانيا .

ومن جانبه، نقل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كما قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني ، مؤكداً من خلالها حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.