ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي السعيدي على تقرير لجنة أممية تابعة لمجلس الأمن الدولي يكشف تورط كوريا الشمالية في بيع معدات عسكرية إلى أطراف في ليبيا ، قائلاً :” إن هناك أسلحة دخلت ليبيا رغم الحظر المفروض”.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس أنه من خلال الحروب التي قادها الجيش تم إكتشاف أسلحة جديدة لم تكن موجودة في ترسانة القذافي.

وتابع السعيدي :” هناك دول يعرفها المجتمع الدولي وراء دعم مليشيات مسلحة في ليبيا وهذه الدول أضرت بالأمن القومي وتسببت في تهديد الاستقرار بالمنطقة” في اشارة منه إلى دولتي قطر وتركيا.