ليبيا – بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر أمس الخميس مع السفير الأوكراني ميكولا ناهورني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات إلى جانب خلق شراكة بين قطاعي صحة البلدين.

وزير الصحة أعرب بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق عن ترحيبه لفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات الصحية الأوكرانية.

ومن جهته ،أبدى السفير الأوكراني إستعداد بلاده للتعاون في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وتقديم الخدمات العلاجية،معرباً عن ارتياحه تجاه التزام ليبيا بتسديد ديون العلاج المستحقة عليها للمستشفيات الأوكرانية في مارس الماضي.

وأكد السفير الأوكراني على تزايد حجم الصادرات الطبية الأوكرانية إلى ليبيا بشكل ملحوظ والتي بلغت 600 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.