ليبيا – نعى وزير داخلية الوفاق ابراهيم بوشناف اليوم الجمعة أحد أفراد الادارة العامة للبحث الجنائي نور الدين الزوي الذي سقط فجر اليوم برصاص مجهولين بمدينة بنغازي.

المستشار بوشناف أكد بحسب مكتب داخلية المؤقتة الاعلامي بأنهم ليسو وحدهم من يقولون لن نسمح بالمساس بالأمن ، مبيناً بأن كل من شعر بما يبذله رجال الأمن في كل أنحاء الوطن ، وفي بنغازي تحديداً لإستكمال السيطرة الأمنية سيقولها .

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وأضاف :” كل من اطمأن على نفسه وأهله وماله بعد القبض على عصابات الجريمة المنظمة سيقول لن نسمح بالمساس بالأمن ، نحتسب فقيدنا عضو الإدارة العامة للبحث الجنائي الذي غُدر به فجر اليوم شهيداً رحم الله الشهيد نورالدين الزوي”.

يشار إلى أن الزوي قد قضى نحبه فجر اليوم برصاص مجهولين عندما كان يؤدي واجبه في تأمين مفترق طرق الفضيل بوعمر وسط مدينة بنغازي .