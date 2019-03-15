ليبيا – آمر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس بنقل رئيس هيئة التنظيم والإدارة ومدراء بعض الإدارات بالهيئة بالإضافة إلى مدير إدارة الحسابات العسكرية وصحبه آمر فرع الحسابات المنطقة الشرقية إلى المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للقيادة العامة.

المكتب الإعلامي للمتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري أوضح بأن الهدف من المهمة تنظيم وهيكلة القطاع الاداري والمالي لمنتسبي المنطقة العسكرية الوسطى.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نقل غرفة العمليات الرئيسية بقيادة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي إلى منطقة الجفرة لتنظيم وحدات الجيش في الجفرة والمنطقة الوسطى .