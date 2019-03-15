ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الرئاسي مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا كما أطلع السراج على نتائج مشاورات سلامة في إطار جهوده لإنجاح المسار الديمقراطي.

يشار إلى لأن لقاء سلامة بالسراج يأتي بعد لقائه القائد العام للجيش المشير حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة الاربعاء الماضي ، ويجرى سلامة ونائبته وليامز عدة لقاءات هذه الايام استعداداً لعقد جلسات الملتقى الجامع المزمع عقده قبل نهاية شهر مارس الجاري .