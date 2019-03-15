واشنطن – اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجات على إسرائيل من قطاع غزة، وذلك تعليقا على إطلاق صاروخين على تل أبيب من القطاع فجر الجمعة.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن “المواطنين الإسرائيليين يتعرضون مجددا لهجمات من قبل الإرهابيين في غزة، الذين يسلحهم ويمولهم محركوهم في طهران”.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم حليفتها إسرائيل، مشيرا إلى أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي بأن “هناك خطر حقيقي من اندلاع حرب بالوكالة في منطقة الجنوب السوري ومرتفعات الجولان حيث يوجد هناك إسرائيليون”، معربا عن تفهم واشنطن لحق إسرائيل “في الدفاع عن نفسها” في تلك المنطقة.

وبصدد اليمن، أكد بومبيو أن واشنطن ترفض وقف دعم التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، مشيرا إلى ضرورة استمرار هذا الدعم من أجل عدم إطالة أمد الأزمة ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وشدد بومبيو على أن وقف مساعدة التحالف سيؤدي إلى “تحول اليمن إلى دمية بيد إيران”، وأضاف: “إذا كنتم تخشون على حياة العرب في المنطقة فعليكم دعم جهود التحالف لمنع إيران من فرض هيمنتها في المنطقة”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي لصالح اعتماد مشروع قرار ينص على وقف دعم الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي في اليمن.

أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات سفر لموظفي المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين عن أي تحقيق يخص العسكريين الأمريكيين، في إشارة إلى تحقيقات المحكمة المتعلقة بجرائم الجيش الأمريكي وحلفائه في أفغانستان.

وأضاف بومبيو: “فرض القيود على إصدار تأشيرات السفر ليس الخطوة الوحيدة.. مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية، إن لم تغير المحكمة الجنائية الدولي نهجها”.

ولا تعترف الولايات المتحدة بشرعية محكمة الجنايات الدولية وبالتالي فإن قراراتها لا تنطبق على الأراضي الأمريكية.

وأعرب بومبيو عن أمله باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية بعد ورود تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.

وأضاف أن واشنطن تتوقع أن يلتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعهده بعدم استئناف التجارب الصاروخية والنووية.

المصدر: RT + وكالات