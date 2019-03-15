ترامب يعزي ويعلن عن حزنه العميق وتضامنه مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين

ترامب يعزي ويعلن عن حزنه العميق وتضامنه مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين

واشنطن – غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مجزرة المسجدين التي وقعت في نيوزيلندا وراح ضحيتها 49 قتيلا وعشرات من الجرحى.

وقال ترامب في تدوينة له على موقع “تويتر”:” أحر تعازي وأطيب تمنياتي للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة المروعة في المساجد لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا لأي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع!”

قتل 49 شخصا وأصيب العشرات اليوم الجمعة في اعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حسب ما أعلنت سلطات البلاد.

المصدر: تويتر