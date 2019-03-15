ليبيا – عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل أمس الخميس عدد من اللقاءات على هامش اجتماعات الدورة الـ 14 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

الفضيل بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش إمكانية استضافة ليبيا للقمة القادمة لاتحاد المغرب العربي التي رُشحت لها ليبيا دعماً من قبل الأشقاء المغاربة وتاكيداً على دور ليبيا الريادي في تأسيس وتفعيل إتحاد المغرب العربي منذ انطلاقه.

وفي سياق متصل، بحث الفضيل مع الكاتب العام لمجلس النواب المغربي نجيب الخدي التعاون المشترك وتطوير العمل بين مجلس النواب الليبي والمغربي من خلال تبادل الخبرات في مجال تطوير العمل البرلماني.