روسيا – تشهد العاصمة الروسية موسكو في 13 ساحة، فعاليات مهرجان “ربيع القرم”، يومي 16 و17 مارس الجاري، حيث سيتمكن أهالي موسكو من “زيارة” كورنيش يالطا دون أن يغادروا المدينة.

وتقام الفعاليات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لعودة القرم إلى روسيا. وسيتحول شارع تفيرسكايا في وسط موسكو إلى كورنيش مدينة يالطا بالقرم، حيث ستعزف ألحان الموسيقيين المتجولين ويقدم الشاي من أعشاب سهوب القرم.

أما ساحة الثورة قبالة الكرملين، فستقدم لضيوفها وجبات طعام من مطبخ القرم. وفي بولفار دونسكوي في جنوب موسكو، سيحصل كل من يرغب على المياه المعدنية وحمام الملح من شبه جزيرة القرم.

يذكر أن متحف تريتياكوف للفنون التشكيلية يحتضن، ابتداء من 16 مارس الجاري، معرض الفنان الروسي الكبير لمطلع القرن العشرين، إيليا ريبين.

أما متنزه “زارياديه” في وسط موسكو، فيشهد إقامة مهرجان موسيقى الجاز، يومي 16 و17 مارس الجاري، على غرار مهرجان الجاز الذي يقام كل عام في مدينة كوكتيبيل بالقرم.

المصدر: فيستي. رو