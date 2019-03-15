ليبيا – نشرت صحيفة “الشروق أون لاين ” التونسية وثيقة وصفتها بالسرية بين احمد معتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير .

وتنص الوثيقة على طلب من معيتيق للكبير بأن يرسل تعليماته الى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي لتغطية مماطلته منذ 10 أشهر في تطبيق قرار قضائي تونسي بشأن أموال ليبية مجمدة.

وهذا القرار هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس والذي ينص على ضرورة رفع تجميد عن اموال شركة ليبية تقدر بـ 60 مليون يورو أي ما يعادل 210 مليون دينار تونسي .

وقالت الصحيفة أن كل من أحمد معتيق و الصديق الكبير تلحق بهما شبهات فساد و إرتباطات وصفت بالمشبوهة مع ميليشيات ليبية فيما تتعلق بالأخير ملف تتبع صادر عن مكتب النائب العام الليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لزهر العكرمي محامي الشركة الليبية قد صرح بأن المحافظ “في انتظار تعليمات خارجية” تؤكد صحة وجودها بفحوى هذه الوثيقة التي قالت الشروق بأنها تحصلت عليها بصفة سرية.

وتكشف الوثيقة أيضاً وجود صراع على إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية من جهة بعد أن أعاد الرئاسي تشكيل مجلس إدارته وعلى منصب المدير العام لشركة أفريقيا للتجارة من جهة أخرى حيث يتمسك مدراء هاتين المؤسستين بمناصبهم بينما يؤكد معيتيق بطلانها .

ولم يصدر أي تعليق حول ما أوردته الصحيفة التونسية من مكتب عضو الرئاسي أحمد معيتيق أو من مكتب محافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير .

المرصد – متابعات