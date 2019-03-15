ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن البعثة الأممية لم تخبر مجلس الدولة بأية معلومات حول الملتقى حتى الآن.

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس أن الشيء الوحيد المصرح به حتى الآن هو موعد انعقاد المؤتمر الذي يمكن أن يكون قبل نهاية شهر مارس الجاري إلا أنه لا دليل قاطع على ذلك،على حد قوله.

وأشار عضو مجلس الدولة أن ثمة إشكالية تتعلق بالضمانات التي يمكن من خلالها تنفيذ مخرجات الملتقى خاصة في تعامل الأطراف الليبية مع سلامة على أنه الحاكم الفعلي لليبيا.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن بعض ما يتردد دون مصادر رسمية أن نحو 23 مؤسسة اعتبارية ستشارك بالملتقى على أن يمثل من كل مؤسسة ثلاثة أشخاص.