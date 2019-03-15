ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري بياناً بشأن استنكار العملية الإرهابية التي استهدفت مصلين بنيوزيلاند معربة عن إستنكاره وبأشد العبارات لهذا الهجوم الذي راح ضحيته العشرات .

وقال المجلس في بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، ظهر اليوم الجمعة أن ما حدث عملية وحشية ضد مسلمين كانوا يؤدون عبادتهم في سلام.

وتقدم المجلس بأحر التعازي لأهالي الضحايا ودعا لهم بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل، معتبراً هذه الأفعال هي نتيجة واضحة لخطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين ، وفقاً للبيان.

وطالب البيان الأمم المتحدة بتحديد مفهوم واضح للإرهاب الذي قال بأن مثل هذه الأحداث تثبت بأنه غير مرتبط بدين أو هوية بل هو عدو لكل الأديان السماوية.

كما دعا الإستشاري الحكومة النيوزلندية إلى تقديم تفسير واضح لعجزها عن منع الهجوم أو الحد منه رغم أنه كان علنياً وعلى الهواء مباشرة وبالتالي معاقبة كل من ساهم فيه وإلى ردع أمثالهم وحماية المسلمين في نيوزيلندا ، وذلك بحسب نص ذات البيان.

المرصد – متابعات