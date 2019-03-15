ليبيا – أعرب مجلس النواب عن إدانته وبأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين المسلمين بمسجدين بمدينة ” كرايست تشيرتش ” النيوزيلاندية .

وندد المجلس في بيان تلقت المرصد نسخة عنه سقوط العشرات من ” الشهداء والجرحى ” في صورة بشعة لما يحمله الفكر الإرهابي المتطرف تجاه الإسلام والمسلمين.

وعبّر المجلس أيضاً عن إستنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان مطالباً بالقصاص العادل من مرتكبي هذه الجريمة البشعة ، وفقاً للبيان .

وفي ختام بيانه تقدم مجلس النواب بخالص التعازي إلى أُسر ” الشهداء ” وذويهم سائلاً المولى ان يتقبلهم بواسع رحمته في جنات الخلد والنعيم وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ، وذلك بحسب نص ذات البيان.

المرصد – متابعات