ليبيا – إلتقى وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق أمس الخميس سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سو.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات تفعيل العقود المبرمة في وقت سابق مع شركة نيمو الكورية بشأن تنفيذ محطة ركاب في مطار مصراتة الدولي وأخرى في مطار بنينا الدولي إلى جانب مناقشة عودة الشركات الكورية في مجال صيانة وتطوير محطات الكهرباء .

وبدوره، وعد السفير الكوري بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة هذه الشركات واستئناف اعمالها وفق العقود المبرمة بالخصوص، مطالباً الجانب الليبي ضرورة اعداد خطة امنية مُحكمة لحماية العاملين بهذه الشركات اثناء فترة التنفيذ.

هذا وحضر اللقاء كل من رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري بالإضافة إلى رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء.

